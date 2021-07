Wen wählen die Münchner im Norden in den Bundestag? Am 26. September 2021 wird abgestimmt.

Von Sophia Oberhuber und Tiana Zoric

Wolfgang Stefinger (CSU) holte bei der Bundestagswahl 2017 36,8 Prozent der Stimmen im Wahlkreis München-Ost, Claudia Tausend (SPD) kam auf 21,3 Prozent. Wer holt 2021 das Direktmandat? Ein Überblick der Kandidaten.

Wolfgang Stefinger (CSU)

Wolfgang Stefinger ist seit 2013 Mitglied im Bundestag, 2017 zog er als Direktkandidat für den Wahlkreis München-Ost ein. Mit 36,8 Prozent erzielte er dabei das beste Erststimmenergebnis in München.

Der 36-Jährige sitzt im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, im Kuratorium der Bundeszentrale für politische Bildung und im Haushaltsausschuss.

Stefinger ist in München geboren und aufgewachsen, an der Fachhochschule studierte er Betriebswirtschaftslehre.

Claudia Tausend (SPD)

SPD-Politikerin Claudia Tausend ist seit 2013 Mitglied des Bundestages. Sie zog über die Landesliste ein. In Berlin sitzt die 57-Jährige in den Ausschüssen für die Angelegenheiten der Europäischen Union und für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen. Die Diplom-Geografin saß von 1996 bis 2013 im Münchner Stadtrat, seit 2014 ist sie Vorsitzende der Münchner SPD. Sie ist verheiratet und lebt seit 1984 in München - aktuell in Moosach.

Vaniessa Rashid (Grüne)

Die Grünen-Politikerin Vaniessa Rashid war bisher noch nie Mitglied des deutschen Bundestags. Dieses Mal will sie als Direktkandidatin für den Wahlkreis München Ost ins Parlament einziehen, sie setzte sich überraschend gegen Margarete Bause durch. Rashid lebt seit 1997 in München, derzeit in Neuperlach. Die 30-Jährige ist Studentin und Projektmanagerin. Seit ihrem 16. Lebensjahr setzt sie sich für Frauenrechte, politische Partizipation und gegen Rechtsextremismus ein.

Daniela Hauck (FDP)

Die FDP-Politikerin Daniela Hauck war bisher noch nie Mitglied des Bundestags. Dieses Mal will sie als Direktkandidatin für den Wahlkreis München-Ost ins Parlament einziehen. Hauck lebt seit 2006 in München, derzeit in Schwabing. Die 50-Jährige arbeitet als Rechtsanwältin, ist verheiratet und Mutter von drei Kindern.

Wilfried Biedermann (AfD)

Wilfried Biedermann hat bereits 2017 für das Direktmandat der AfD aus dem Münchner Osten kandidiert. Für einen Sitz im Bundestag hat es nicht gereicht. Nun stellt sich der 69-Jährige erneut zur Wahl. Biedermann ist unverheiratet und von Beruf Kaufmann. Er lebt seit 32 Jahren in München - aktuell in Trudering.

Julian Zieglmaier (Linke)

Julian Zieglmaier möchte erstmals in den Bundestag einziehen. Der Politiker der Linken lebt seit seiner Geburt in der Stadt bzw. im Landkreis München, derzeit in Berg am Laim. Der 26-jährige Student macht aktuell seinen Master in Politik- und Technologiewissenschaften. Er ist Mitglied im Bezirksausschuss Berg am Laim. Dort sitzt Zieglmaier in den Ausschüssen für Soziales, Integration, Senioren, Familie und für städtebauliche Entwicklung, Mobilität, Gewerbe, Digitalisierung.