Bruno Jonas am Freitag in München.

Interview von Philipp Crone

Bruno Jonas setzt sich am Freitagabend in einem Café in Haidhausen hin, legt eine Aktentasche neben sich und atmet lange und sehr hörbar aus. Und wenn das ein Bühnenprofi macht, hat das eine Bedeutung. Der 70-jährige Kabarettist kommt von einem Termin mit der Stadt München, bei dem es um die Rettung der Lach- und Schießgesellschaft ging, aber die gespielte oder wirkliche Erschöpfung, sie hat auch mit Enttäuschungen und der Kritik an ihm in den vergangenen Tagen zu tun. Denn es geht längst um mehr als um die Zukunft der wichtigsten deutschen Kabarettbühne, es geht um Schuld, Schulden und Kränkungen.