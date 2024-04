In einem Mehrparteienhaus am Normannenplatz in Bogenhausen ist in der Nacht auf Samstag, gegen 1.40 Uhr, ein Feuer in einer Küche ausgebrochen. Eine Anwohnerin hatte den Rauchmelder in einer benachbarten Wohnung gehört, ging auf den Flur und sah Qualm aus der Wohnungstüre gegenüber kommen. Daraufhin alarmierte sie die Feuerwehr. Die schlafende Bewohnerin konnte von den Einsatzkräften geweckt und erstversorgt werden.