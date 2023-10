350 000 Streams - diese Zahl muss man mehrmals lesen, um sie zu glauben. 350 000 zumeist junge Leserinnen und Leser, so bedeutet das, haben sich beim diesjährigen "Bookstock"-Festival zugeschaltet. Da mutet die ebenfalls stattliche Zahl von 1000 Live-Besuchern, die zum Festival der Buchhandelskette Hugendubel am 6. und 7. Oktober in die Bavaria Filmstudios gekommen sind, geradezu bescheiden an.

"Viermal mehr Streams" als im Vorjahr, bilanziert Hugendubel in einer Pressemitteilung, "sechzigmal mehr Chat-Kommentare und neunmal mehr Likes" - das sind die neuen Währungen in einer dynamischen Buchbranche, in der ein überwiegend junges Publikum Fantasy-Autorinnen wie Rebecca F. Kuang oder Thriller-Stars wie Sebastian Fitzek in Late-Night-Talks auf einem Retro-Sofa erleben will.

"Wir sind mit 'Bookstock' auf dem Weg, etwas ganz Einzigartiges für Hugendubel zu schaffen", so Geschäftsführerin Nina Hugendubel. Zum 130-jährigen Bestehen des Münchner Unternehmens kann man sich jedenfalls einen neuen Titel zuschreiben: "Europas größtes Livestream-Festival für das Buch".