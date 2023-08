Streitereien in Geschäften arten in Beleidigungen und Körperverletzungen aus. Die Bundespolizei ermittelt auch wegen Nazi-Parolen.

Körperliche Attacken gegen Mitarbeiter von Geschäften und Sicherheitspersonal haben sich am Sonntag am Haupt- und Ostbahnhof ereignet. Die Bundespolizei spricht von mehreren Leichtverletzten.

In einem Laden, dessen Betreten ihm untersagt war, griff ein Mann einen Verkäufer an und schlug einem Security-Mitarbeiter ins Gesicht. In einem anderen Geschäft sei es nach einem Streit über ein Produkt zu Körperverletzungen zwischen Kunde und Verkäufer gekommen. Bereits am Nachmittag habe sich ein Schlafender geweigert, ein Schnellrestaurant zu verlassen. Als ihn eine Streife mitnahm, habe er an das Bahnhofsgebäude uriniert, die Beamten beleidigt und "Heil Hitler!" gerufen.