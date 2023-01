Von Joachim Mölter

Das Bürgerbegehren "Grünflächen erhalten" ist auf dem besten Weg, einen Bürgerentscheid zu erzwingen. Die beiden Sprecher, Initiator Stefan Hofmeir und ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff, sowie ihre Mitstreiter haben rund 60 000 Unterschriften von Unterstützern beim Kreisverwaltungsreferat abgegeben. Das hat bis zum Wochenende etwa die Hälfte auf ihre Gültigkeit überprüft. Zwischenstand: Von 29 160 Unterschriften wurden 20 782 anerkannt. Damit das Bürgerbegehren zum Bürgerentscheid führt, müssen drei Prozent der Wahlberechtigten dafür stimmen - 33 009 Menschen.

An diesem Montag luden die Regierungsfraktionen der Stadt, Grüne/Rosa Liste und SPD/Volt, die Initiatoren des Bürgerbegehrens schon mal zu einem Austausch. Dabei wurde in einem "konstruktiven, fachlichen Gespräch", wie es Hofmeir formulierte, über gemeinsame Ziele, aber auch Differenzen debattiert. Ein weiteres Treffen soll zeitnah folgen.

Das Ziel der Initiative ist, Wiesen und Parks in der am meisten versiegelten Großstadt Deutschlands vor einer weiteren Umwandlung in Bauland zu bewahren. "Es bringt nichts, wenn für einen neuen Park in Freiham zehn Grünflächen in der Innenstadt verschwinden", sagt Hofmeir. "Der Bürger vor Ort muss fußläufig Grünflächen erreichen können." Fast 60 Organisationen unterstützen die Forderung. Dabei geht es um diejenigen Grünflächen und Parks, die im Flächennutzungsplan der Stadt als "Allgemeine Grünanlagen" ausgewiesen sind. Die Stadt selbst verzeichnet 1200 solcher Gebiete. Hofmeir, Ruff und Co. haben ihrerseits eine Liste zusammengestellt mit rund 50 Parks und Wiesen, die ihrer Meinung nach akut bedroht oder bereits verloren sind. Fünf Beispiele:

Unnützwiese mit Spiel- und Bolzplatz (Trudering)

Das Bürgerbegehren "Grünflächen erhalten" ging aus der Bürgerinitiative "Rettet die Unnützwiese" hervor. 2016 wollte die Stadt auf der 11 000 Quadratmeter großen Fläche ein Projekt "Wohnen für alle" umsetzen und im Schnellverfahren mehr als 100 günstige Wohnungen bauen. Nach einer erfolgreichen Petition im Landtag gab die Stadt das Vorhaben ein Jahr später wieder auf - der von ihr bemühte Paragraf 34 des Baugesetzbuches galt in diesem Fall nicht: dass sich das Vorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und das Ortsbild nicht beeinträchtigt. Juristische Möglichkeiten, die Idee trotzdem umzusetzen, erschienen der Kommune als zu langwierig.

Nun sehen Stefan Hofmeir und seine Mitstreiter das Areal erneut bedroht - und zwar gleich von zwei Seiten. An der Nordseite, in der Unnützstraße, steht schon seit seit rund einem Vierteljahrhundert eine ursprünglich nur als temporäre Einrichtung gedachte Kindertagesstätte - und die soll womöglich fest ausgebaut sowie mit einer Tiefgarage unterkellert werden. Damit würde die Fläche, die der Kindergarten beansprucht, fast verdoppelt. Im Süden, an der Bajuwarenstraße, hat außerdem die Freiwillige Feuerwehr Michaeliburg ein kleines Gerätehaus für drei Fahrzeuge - auch dort ist eine Erweiterung im Gespräch.

Kustermannpark mit Park, Spielplatz und Fußballfeld (Ramersdorf)

Die Projektentwickler der Bayerischen Hausbau hatten Anfang 2017 die Idee, an der St.-Cajetan-Straße auf 10 000 der 27 000 Quadratmeter ein Quartier mit 250 Wohnungen zu bauen. Das Vorhaben stieß auf wenig Gegenliebe von Anwohnern und Bezirksausschuss. Eine Bürgerinitiative wehrte sich dagegen, auch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) machte sich für den Erhalt des Parks als Ganzem stark. Er gab das damals sogar schriftlich: "Gerade in dem dicht bebauten Viertel an der vielbefahrenen Rosenheimer Straße hat der Kustermannpark eine zentrale Erholungsfunktion mit einem überaus vielfältigen Angebot für alle Alters- und Nutzergruppen."

Allerdings scheint das keine Garantie für die Ewigkeit zu sein. Wie die Initiatoren des Bürgerbegehrens erfahren haben, erwägt die grün-rote Rathausmehrheit im Rahmen ihres Verkehrskonzepts, die Rosenheimer Straße nach der Eisenbahnunterführung zu verbreitern, um neben der viel befahrenen vierspurigen Fahrbahn noch Trambahngleise und Radwege unterzubringen. Das ginge freilich nur zu Lasten des Kustermannparks: Angesichts der Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite müsste wohl ein etwa acht Meter breiter Grünstreifen geopfert werden.

Adam-Berg-Straße mit Spiel- und Bolzplatz (Ramersdorf)

Da scheinen das Abholzen von Bäumen und die Versiegelung einer Wiese kaum noch zu verhindern zu sein - trotz massivem Protest sowie baulichen Alternativen aus der Bürgerschaft. Die Ironie an der Geschichte: Die Bebauung wird ausgerechnet von einem Gartencenter angestrebt. Die Firma Seebauer will sich ausdehnen und unter anderem ein Parkhaus errichten. Ein dafür nötiger Grundstückstausch mit der Stadt München ist bereits abgeschlossen, ein bisschen Gelände hat das Gartencenter noch dazugekauft, zu einem sehr günstigen Quadratmeterpreis, wie es heißt.

Die 4000 Quadratmeter große Grünanlage ist bereits im März 2021 ersatzlos in Bauland umgewandelt worden; was jetzt noch fehlt, ist im Grunde nur das Baurecht. Die Pikanterie an der Geschichte aus Sicht der Bürgerinitiative: Seebauer-Geschäftsführer Bernhard Gerstenkorn ist mit der Grünen-Stadträtin Hannah Gerstenkorn verheiratet. Die Ärztin hat formal jedoch nichts mit Bauangelegenheiten zu tun, sie sitzt in den Ausschüssen für Gesundheit, Sport, Bildung und Rechnungsprüfung.

Botanikum unter anderem mit Spielplatz und Skatepark (Moosach) sowie Eggarten-Siedlung mit Rodelhügel, Spielplatz, Biotopen (Lerchenau)

Der Rangierbahnhof München-Nord ist in süd- und nordwestlicher Richtung von so viel Grün umgeben, dass im Rathaus offensichtlich überlegt wird, ob es auffällt, wenn da und dort ein Stückchen abgezwackt wird. So wie die Pläne der Stadt bisher aussehen, sollen zwischen dem fast 200 000 Quadratmeter großen Botanikum und der Triebstraße Wohnungen gebaut werden, dafür müsste unter anderem ein Bolzplatz verschwinden. Auch westlich der Feldmochinger Straße ist ein attraktives Wohnviertel vorgesehen. Im gesamten Areal sind zwar auch Grünflächen und Frischluftschneisen eingeplant, unklar ist jedoch, in welcher Größenordnung das verwirklicht werden soll, in der bisherigen Form vermutlich eher nicht.

Die südlich des Lerchenauer Sees gelegene Eggarten-Siedlung, einst eine locker bebaute Häuserkolonie mit Kleingärten, ist schon so gut wie plattgemacht, um Platz zu schaffen für ein Quartier mit bis zu 2000 Wohnungen. Im Stadtrat ist das längst eine beschlossene Sache, vor allem Bezirksausschuss und Naturschützer wehren sich jedoch weiterhin gegen die Pläne. Das 210 000 Quadratmeter große Gelände gilt als ökologisch sehr wertvoll, weil dort viele geschützte Tierarten beheimatet sind. Zu den vom Bürgerbegehren betroffenen "Allgemeinen Grünflächen" gehören allerdings nur bestimmte Teile.

Prinz-Eugen-Park (Bogenhausen)

Das 2017 auf dem fast 300 000 Quadratmeter großen Gelände der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne entstandene Quartier mit 1800 Wohnungen ist ein klassisches Beispiel dafür, wie die Stadt die Größe ihrer Grünflächen schönrechnet. Früher war das Gelände nur locker bebaut und insgesamt sehr grün, als Militärbasis fiel es im Flächennutzungsplan allerdings unter die Rubrik "Sondernutzung Landesverteidigung". Bei der Umwidmung des Areals in Bauland wurden die dazugehörigen Spielplätze und Wiesen als zusätzliche, neue Grünflächen verzeichnet. "Rechnerisch mag dadurch der Anteil an Grünflächen in München steigen", erklärt Hofmeir, "in Wahrheit aber steigt der Versiegelungsgrad." Wo nun faktisch weniger Grün zu sehen ist, weil der Boden dichter bebaut wurde, kommt unter dem Strich mehr Grünfläche heraus, weil die vorher ja mit null ausgewiesen worden war. So einfach geht das.