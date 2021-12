Bis zu 15 000 Euro Fördermittel für Kunstprojekte im öffentlichen Raum vergibt der Berufsverband Bildender Künstler Bayern für das kommende Jahr. Wer aber an sie ran kommen will, muss sich beeilen. Denn die Anträge für die finanzielle Unterstützung müssen bis zum 31. Dezember beim BBK Landesverband Bayern eingegangen sein. Das Projektförderprogramm aus Mitteln des Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst trägt den Titel "Kunst für Uns - den Öffentlichen Raum gestalten" und ist gedacht für Projekte, die nicht in typischen Ausstellungsräumen stattfinden. In Frage kommen klassische Zwischennutzungen sowie temporäre Projekte in Unternehmen, Behörden, Kirchen oder im öffentlichen Stadtraum. Fördervoraussetzung ist die unentgeltliche Überlassung des Raumes. Die Projekte sollten einen Monat lang sichtbar sein und können sowohl von einzelnen Künstlern wie auch von Kleingruppen beantragt werden. Die Anträge können per Mail (mail@bbk-bayern.de) bei der Geschäftsstelle des BBK Bayern gestellt werden. Alle Informationen und Links dazu gibt es auf der Website www.bbk-bayern.de/#/foerderprogramme-2/. Außerdem weist der BBK auf zwei weitere Projektförderungen hin: Mit "Neustart Kultur" hat die Bundesregierung eine Milliarde Euro für Kulturelle Infrastruktur und Projektförderungen bereitgestellt. Infos unter www.bbk-bundesverband.de/projekte/neustart-kultur. Und der Freistaat Bayern legt neue Förderprogramme beispielsweise für Ausstellungen und Symposien auf, die über den Link www.stmwk.bayern.de/kunst-und-kultur/foerderung/kuenstlerfoerderung.html beantragt werden können.