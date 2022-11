Von Yvonne Poppek

Es ist ein herrlicher Satz über das Theater, der so einiges erklärt: "Ich war schockverliebt." Der Satz stammt von Regisseurin Elsa-Sophie Jach. Dass sich ihre Liebe zum Theater entzündet hat, ist jetzt knapp 16 Jahre her, damals war sie Teenagerin, ihr Weg hätte noch in andere Richtungen abzweigen können. Doch der Hang ist stark genug geblieben, sonst stünde Jach heute nicht da, wo sie steht: Sie ist seit dieser Spielzeit Hausregisseurin am Bayerischen Staatsschauspiel - mit 31 Jahren. Jach spricht oft von "Glück", wenn es um diesen doch bemerkenswerten Lebenslauf geht. Doch ist da so viel Energie zu spüren, dass offensichtlich ist: Es sind auch andere Dinge im Spiel, die sich aus ihrer großen Hingabe speisen.

Elsa-Sophie Jach steckt zum Zeitpunkt des Treffens gerade in den Endproben. An diesem Donnerstag, 1. Dezember, kommt ihr "Käthchen von Heilbronn" heraus, Heinrich von Kleist, den sie für die Bühne des Cuvilliéstheaters inszeniert. Man traut ihn ihr selbstverständlich zu, den Bühnenklassiker, eingerichtet auf einer der Lieblingsbühnen der Münchner. Jach erscheint in Jeans, Oversize-Jacke und gelber Mütze, die Schultern etwas eingezogen, als müsse sie sich ein bisschen kleiner machen. Dazu ein wacher, offener Blick.

Detailansicht öffnen Regisseurin Elsa-Sophie Jach. (Foto: Sandra Then)

"Ich hatte sehr früh eine Liebe zur Bühne", erzählt sie. Geboren ist sie in der Nähe von Bremen, wuchs in Hannover auf. Dort habe sie als Kind Ballett gemacht, im Kinderchor an der Staatsoper gesungen, sei als Statistin aufgetreten. Sie habe auch viel gelesen, musiziert - die Elemente waren da, sagt Jach, nur wo das alles hin sollte, war ihr noch nicht klar. Das änderte dann ein Berufspraktikum am Theater. Nuran David Calis inszenierte seine Wedekind-Bearbeitung "Frühlings Erwachen" am Schauspiel Hannover. Jach durfte zwei Wochen bei den Proben dabei sein, seine Art der Regieführung beobachten. "Da wusste ich, das will ich machen."

Mit 17 Jahren - Jach hatte die reguläre Schulzeit durch Klassenüberspringen verkürzt - begann sie an der Freien Universität Theaterwissenschaft, Literatur und Philosophie zu studieren. Parallel nahm sie Szenisches Schreiben an der Universität der Künste dazu, danach Regie an der Hamburger Theaterakademie. Hospitanzen an Bühnen gehören auch in diese Zeit des Lernens. Ein großes Paket, auch wenn Jach versichert: "Es war nicht so stressig, wie es sich anhört." Zudem ist sie überzeugt, dass es ihr immer geholfen habe, zwei Dinge gleichzeitig zu verfolgen, das "bewahrt einen vor dem Tunnelblick", sagt sie. "Ich glaube, dass es sehr hilfreich für die eigene Arbeit ist, wenn man immer nicht nur in einem Modus ist."

In ihrem Fall hat es sich bewährt. Sehr zügig waren ihre Arbeiten an großen Bühnen zu sehen, da ein paar ihrer Projekte Aufmerksamkeit auf sich zogen. Da koppelte sich das Glück ans Können. Das ging mit ihrem Studienprojekt los, "Das Erdbeben in Chili" - hier schon ein Text von Kleist -, das 2018 im Malersaal am Schauspielhaus Hamburg gezeigt wurde, und mit ihrer Zusammenarbeit mit Thomas Köck, dessen Stück "die zukunft reicht uns nicht (klagt, kinder, klagt!)" sie am Schauspielhaus Wien inszenierten: Das brachte Jach in der Fachzeitschrift theater heute die Nennung als "Nachwuchsregisseurin des Jahres 2018" ein, Köck und sie wurden unter anderem für den Nestroy-Preis in der Kategorie beste Regie nominiert. Das Thalia Theater holte sie als Regisseurin gemeinsam mit Köck, aber auch ohne ihn, ans Haus. Arbeiten an anderen Bühnen folgten. 2021 inszenierte sie "Herz aus Glas" von Herbert Achternbusch im Marstall, ihre erste Arbeit am Staatsschauspiel. Von der Studienarbeit bis dahin sind das gerade drei Jahre.

Am Residenztheater habe sie sofort Vertrauen erfahren, sagt Jach, auch die Lust, Neues auszudenken. "Gemeinsam zu spinnen", sagt sie dazu. Auf "Herz aus Glas" folgte "Die Unerhörten. Technoide Liebesbriefe für Antike Heldinnen". Hier zeigen sich einige Mittel, mit denen Jach gerne arbeitet. Starke farbliche Akzente, verspielte, sich aus verschiedenen Zeiten und Epochen bedienende Elemente in Bühne und Kostümen, eine kraftvolle Auseinandersetzung mit dem Bühnenraum. Und da wäre die Musik. Bei den "Unerhörten" steht die Live-Band Slatec mit auf der Bühne, der Motor des Abends. "Für mich sind die musikalischen Setzungen sehr, sehr wichtig", sagt die Regisseurin. Diese Arbeit habe sie auch immer "ein Konzeptalbum" genannt.

Detailansicht öffnen Ihre zweite Inszenierung am Residenztheater, "Die Unerhörten", nennt Elsa-Sophie Jach gerne "ein Konzeptalbum". (Foto: Sandra Then)

Deutlich wird hier auch ihr Hang, Texte miteinander zu verschränken. Sappho, Aischylos, Ovid, Christa Wolf, Enis Maci und andere hat sie damals zusammengespannt. "Sprache hat für mich etwas sehr Körperliches", sagt sie. "Ich lese einen Text und dann muss ich sofort die Liebe zur Sprache haben. Das ist für mich das Wichtigste." Für Kleists Dichtungen hat sie diese Liebe entdeckt, spricht sie über dessen Werke, sind ihre Beschreibungen sehr bildhaft. Dann erzählt sie von Rissen, von "mosaischer Arbeit", von Figuren, die sich wenden lassen wie Prismen. "Das Käthchen von Heilbronn" ist nicht von Ungefähr bereits Jachs vierte Kleist-Inszenierung. Diesmal verschränkt sie das Drama mit Christa Wolfs Roman "Kein Ort. Nirgends".

Es sind aber keinesfalls nur die alten Texte, die einen Sog auf Jach ausüben. Auch wenn das beispielsweise ebenfalls ihre "Werther"-Inszenierung im Residenztheater nahelegt. Uraufführungen von Enis Maci, Thomas Köck, Maxim Biller und Wolfram Höll hat sie auf die Bühne gebracht. Es reize sie, mit zeitgenössischen Autoren zusammenzuarbeiten, die eine tolle Sprache haben, sagt sie. Ihre eigenen Texte allerdings inszeniert sie nicht. Sie wolle, dass es knirscht. Sie schätze "Theater als Ort, an dem man Stimmen zusammenbringen kann". An dem Gedankenräume geöffnet werden. Sie gehe beispielsweise nie mit einer fertigen Aussage über ein Stück in die ersten Proben, sagt sie. Da nähere man sich der Inszenierung erst einmal über gemeinsames "Jammen", über Sound, Raum, Bewegung. "Ich mag den Beginn einer Probenzeit, wo niemand weiß, was passiert." Das bedeutet also auch für ihre nächste Premiere: Es ist offen, wo es sie mit dem "Käthchen" hingeführt hat.

Das Käthchen von Heilbronn, Premiere: Do., 1. Dez., 19.30 Uhr, Cuvilliéstheater