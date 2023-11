Am 7. November werden die drei in der Allerheiligen Hofkirche vor geladenen Gästen diskutieren, im Radio auf Bayern 2 lässt sich das live mitverfolgen. Zur Auswahl stehen in diesem Jahr in der Belletristik die Bücher "Erzählung zur Sache" von Stephanie Bart, "Kochen im falschen Jahrhundert" von Teresa Präauer und "Vaters Meer" von Deniz Utlu. In der Kategorie Sachbuch nominierten die Juroren die Bücher "Christoph Martin Wieland" von Jan Philipp Reemtsma, "American Matrix" von Karl Schlögel und "Die Zunge" von Florian Werner.

Neben einem BR2-Publikumspreis wird außerdem erneut ein Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten verliehen, in diesem Jahr erhält ihn der Schriftsteller Florian Illies. Seine "Collagen der Zeitgeschichte" seien unterhaltsam und fesselnd, so Markus Söder: "Florian Illies malt mit Worten."

Bayerischer Buchpreis, Dienstag, 7. Nov., Live-Übertragung um 20.05 Uhr auf Bayern 2