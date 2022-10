Von Martina Scherf

Das Plenum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (BAdW) hat den Mediziner Markus Schwaiger zum neuen Präsidenten der Akademie gewählt. Schwaiger wird das Amt am 1. Januar von dem Sinologen Thomas Höllmann übernehmen. Der Nuklearmediziner war bis 2021 Ärztlicher Direktor des Klinikums rechts der Isar. Seine langjährige Forschung konzentrierte sich auf neue Methoden zur Visualisierung und Quantifizierung biologischer Vorgänge. So gelang es ihm, mit radioaktiv markierten Teilchen Vorgänge wie den Zuckerstoffwechsel im Körper sichtbar zu machen und die bildliche Darstellung von Tumoren zu verbessern. Schwaiger ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina sowie Gründungsdirektor des TranslaTUM, des interdisziplinären Zentralinstituts für translationale Krebsforschung der Technischen Universität München. Der BAdW gehört er seit 2005 an, als Mitglied der Sektion Lebenswissenschaften und Medizin.