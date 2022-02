Von Franz Kotteder

Das Konzept "Pop-up" greift bekanntlich auch in der Lokalszene um sich. Alle möglichen Gastronomen machen mal hier, mal da für ein paar Tage oder Wochen einen Laden auf. Man kann auf diese Weise ganz gut auf sich aufmerksam machen oder einfach mal testen, wie ein neues Konzept so ankommt. Beim Coucou Food Market aber gehört das von Haus aus zum Programm. Denis Leoncelli hat sich diese Form ausgedacht und auch ein bisschen abgeschaut von amerikanischen Delis: Feinkostgeschäften, in denen es immer auch etwas zu essen gibt. Im Falle des Coucou handelt es sich da vor allem um alles, was ein französisches Café so zu bieten hat, aber auch kleine Gerichte, Salate, Crêpes und Quiches, Pinsa oder Suppen. Drei Coucou Food Markets gibt es schon in München. Und im Stammhaus an der Nymphenburger Straße ist immer mal wieder ein befreundetes Lokal zu Gast, um sich und seine Speisen vorzustellen. An diesem Samstag handelt es sich da um die Restaurants TiVu und die Brasserie Thi, und deren vietnamesische Betreiber stellen einen Klassiker des vietnamesischen Streetfood vor: Banh Mi, sozusagen die Fernostversion eines französischen Baguettes. Im Coucou gibt es das nun einmalig in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal als Banh Mi Beef mit Rinderbrust, Hühnerpaté, Chilimayonnaise, Karotten, Rettich, Gurke Lauchzwiebeln und Koriander. Oder in der veganen Variante mit mariniertem Tofu und Süßkartoffelcreme mit Zitrone sowie den anderen Zutaten. Wer's gerne etwas schärfer mag, kann Peperoni oben drauf bestellen (Nymphenburger Straße 69, Samstag, 19. Februar, 11-15 Uhr, Telefon 90 18 69 59, coucou-food.de).

Jour Fixe in Saffers Winzerwelt Au

Weinmessen waren vor der Pandemie ein beliebter Zeitvertreib in München. Die Stadt des Bieres ist eben auch eine des Weins. Und weil sich Menschen gerne zum Verkosten treffen, hat die traditionsreiche Weinhandlung Saffer jetzt einen Jour Fixe für Weinliebhaber eingerichtet, bei dem man im kleinen Kreis Weine verkosten kann. Jeweils donnerstagabends trifft man sich dazu entweder in der Zentrale in der Truderinger Martin-Kollar-Straße 11 oder in der Filiale Saffers Winzerwelt Au in der Ohlmüllerstraße 1 bei der Reichenbachbrücke. Jeweils sechs Weine werden bei einer geführten Verkostung vorgestellt. Der erste Termin findet am 10. März statt, dabei geht es um Pinot Noir, Pinot Nero und Spätburgunder aus Italien, Frankreich und Deutschland (Saffers Winzerwelt, donnerstags 19-21 Uhr, Eintritt 20 Euro, Termine unter www.winzerwelt.de/unternehmen/verkostungen#D).