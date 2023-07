Von Meryem Sener

Henri braucht nur Giulia, wenn er immer lächelnd auf der Straße steht und seine Songs spielt. Manchmal sind es Cover, manchmal eigene Songs oder Improvisationen - das macht er je nach Laune. Im August 2021 hat Henri Paquin, 25 Jahre alt, mit der Straßenmusik angefangen. "Es gefällt mir, weil es so ungezwungen ist. Die Leute können vorbeigehen und sagen: Gefällt mir gar nicht. Und dann gibt es eben auch welche, die sagen: Okay, voll cool, da bleibe ich stehen, das hört sich gut an. Es geht nicht ums Geld, es geht darum, dass es schön ist, dass Menschen teilhaben können an meiner Musik." Mit dabei hat er immer nur seine Gitarre - die er liebevoll Giulia nennt.

Im Februar 2023 bricht Henri seine Ausbildung zum Tourismus-Kaufmann ab. Musik, das möchte er nun wirklich zu seinem Leben machen. Im September erscheint seine erste Single: "Life Is A Theater". "Der Song könnte auch 'Story of my life' heißen", sagt er dazu. Mit 14 Jahren hat er angefangen, im Gärtnerplatztheater zu spielen, hier hat er zu sich selbst und seinem Selbstbewusstsein gefunden. Um diese Entwicklung geht es auch in seinem Song. Das Storytelling wird, wie gewohnt, nur von Gitarre Giulia begleitet. "Die fünf Jahre am Theater haben mein Leben verändert. Der Songtext ist innerhalb von einer halben Stunde entstanden." Die Inspiration für seine Musik, sagt Henri, sei eben sein Leben und das der Menschen um ihn. So kann die Musik auch eine Form von Therapie für ihn sein, um das Schlechte zu verarbeiten - und hoffentlich auch andere damit zu erreichen.

Henri Paquin möchte Großes. Ein Wunsch: Im Olympiastadion ein ausverkauftes Konzert spielen. "Ich weiß, das klingt utopisch", sagt er selbst dazu. "Aber seit ich denken kann, sagt mir mein Vater: Du willst es, du kannst es, du schaffst es. Heute sagt er oft, ich soll mal wieder ein bisschen langsamer machen." Er lacht. "Dabei bin ich ja noch gar nicht richtig gestartet."

Zunächst wird Henri Paquin weiter für die Menschen auf der Straße spielen, nicht nur in München, sondern auch an anderen Orten in Bayern und Deutschland. Auch kleinere Konzerte Ende dieses Jahres und Anfang des nächsten Jahres sind geplant. Dream big, think bigger. Noch ein Motto, nach dem Henri Paquin lebt. "Diese ganze Entwicklung ist immer noch surreal für mich. Aber ich habe mich damit abgefunden, dass es jetzt immer so weitergeht. Ich freue mich darauf."

Henri Paquin

Stil: Singer/Songwriter

Besetzung: Henri Paquin (Gesang & Gitarre)

Aus: München

Seit: 2023