Mit Bach-Kantaten geht es vielen Menschen so wie mit ihren Konfirmationssprüchen, sie begleiten einen ein Leben lang. Die Aufführung und Pflege der Kantaten Johann Sebastian Bachs in München und im Großraum München hat sich eine Gruppe von Musikbegeisterten mit der Gründung des Bach-Kantaten-Vereins und des Bach-Kantaten-Chors zum Ziel gesetzt. Mit Gesprächskonzerten bei freiem Eintritt möchten die Initiatoren tieferen Einblick geben in das rund 200 Werke umfassende Kantaten-Schaffen Bachs. Am Samstag, 22. Januar, stellt sich das neue Vokalensemble unter Leitung von Thomas Gropper in der Himmelfahrtkirche in Sendling vor. Der Bach-Kantaten-Chor ist ein Kammerchor in kleiner Besetzung. Zu hören sind bei dieser Konzert-Premiere die Kantaten "Ich hab in Gottes Herz und Sinn" (BWV 92) und "Was mein Gott will, das g'scheh allzeit" (BWV 111). Gemeinsam mit dem Chor sind das Barockorchester "L'arpa festante" sowie die Solisten Susanne Winter (Sopran), Andreas Pehl (Altus), Nikolaus Pfannkuch (Tenor) und Andreas Burkhart (Bass) zu hören.

Bach-Kantaten-Atelier, musikalische Andacht, Sa., 22. Jan., 19 Uhr, Himmelfahrtskirche, Kidlerstraße 15, Eintritt ist frei. Infos unter www.bachkantatenverein.de.