Der Münchner Autor Emre Akal erhält den Exil-DramatikerInnenpreis 2020, vergeben von den Wiener Wortwerkstätten in Kooperation mit dem Schauspiel Leipzig und dem Verein Exil für sein Stück "Hotel Pink Lulu - Die Ersatzwelt". Mit dem Preis ist eine Uraufführung am Schauspiel Leipzig in der Spielzeit 2021/22 verbunden.