Die Truderinger Kunst-Tage locken wieder Tausende Besucher in den Münchner Osten.

Ein Haus voller Kunst und obendrein voller Künstlerinnen und Künstler, mit denen das Publikum in Dialog treten kann: Das sind die Truderinger Kunst-Tage. Zum 15. Mal bieten sie sich als lohnendes Ziel für den Osterspaziergang an. Vernissage im Truderinger Kulturzentrum ist am Gründonnerstag, 6. April, um 19 Uhr.

Das Haus ist von Karfreitag bis Ostermontag jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Aus mehr als 170 internationalen Einsendungen hat eine Jury 24 Kreative ausgewählt, sie zeigen Malerei, Fotografie, Lichtobjekte, Skulpturen aus Holz und Keramik oder Marmor. Bei der Finissage am Sonntag werden gegen 18 Uhr zwei Publikumspreise in Höhe von 700 und 500 Euro vergeben, über die Sieger stimmen die Gäste ab.

Truderinger Kunst-Tage, 7. bis 10.4., jeweils von 14 - 18 Uhr, Truderinger Kulturzentrum, Wasserburger Landstraße 32, Eintritt frei