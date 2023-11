Die Redaktion liegt derzeit bei Pega Mund, Armin und Christel Steigenberger und Thomas Steiner. In der 30. Ausgabe, die am 17. November im Lyrik Kabinett mit Lesungen von Sara Gómez, Georg Leß und Mario Steigerwald vorgestellt wird, finden sich Texte von Augusta Laar, Fitzgerald Kusz, Slata Roschal, Nora Zapf oder Nikolai Vogel. Was Gedichte bieten können? Von einem Anker im Textfluss schreibt Letzterer etwa, von einem Strudel, in dem "das Schwere versinkt".

Außer.dem, Fr., 17. Nov., 20 Uhr, Lyrik Kabinett, Amalienstr. 83a, lyrik-kabinett.de