Andrea Lissoni und das Bayerische Kunstministerium verlängern ihren Vertrag miteinander: Der beliebte Kurator bleibt bis März 2030 am Haus der Kunst als dessen künstlerischer Geschäftsführer. Dies hat Kunstminister Markus Blume heute in München bekannt gegeben. Zudem wechsle die Kunsthistorikerin und erfahrene Museumsmanagerin Bianca Knall von der Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Anfang nächsten Jahres als kaufmännische Geschäftsführerin des Ausstellungshauses in die bayerische Landeshauptstadt. Die Verlängerung des Vertrags von Andrea Lissoni erfolgt vorzeitig.