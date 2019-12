Von Klaubauf, Raunächten und Lebzeltern: Alte Bräuche und vergessene Traditionen zur Weihnachtszeit leben in der Gemeinschaftsausstellung der Münchner Brauchtumsvereine auf. Die Ausstellung "Weihnachtszeit in München" ist noch bis Samstag, 28. Dezember, in der Münchner Rathausgalerie am Marienplatz 8 zu sehen. Öffnungszeiten sind täglich von 10 bis 19 Uhr. An Heiligabend ist die Ausstellung geschlossen. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen sind unter www.weihnachtszeitinmuenchen.de zu finden.