Bei einem Wohnungsbrand haben zwei Personen in der Nacht zum Freitag Rauchvergiftungen erlitten. Anrufer hatten um kurz vor zwei Uhr die starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus an der Ecke Sendlinger Straße/Hermann-Sack-Straße gemeldet. Die Berufsfeuerwehr löschte das im vierten Obergeschoss ausgebrochene Feuer schnell. Die Bewohner, ein 67-Jähriger und eine 59-Jährige, konnten die Wohnung selbständig verlassen; sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf zehn- bis zwanzigtausend Euro geschätzt; die Brandursache ist noch unklar.