Wo Alpenfilm draufsteht, müssen nicht unbedingt nur Filme über die Alpen drin sein: Diese Erkenntnis haben die Besucher des Alpenfilmfestivals gemacht, das seit Mai durchs Land tourt. Trotzdem kommt das bergige Filmprogramm landauf, landab gut an, jetzt wird es noch einmal in München gezeigt: Am Mittwoch, 17. November, ist das Festival zu Gast im Sendlinger-Tor-Kino. Auf dem Programm stehen dokumentarische Kurzfilme und Porträts vor alpenländischer Kulisse, es werden aber auch Produktionen gezeigt, die ins US-amerikanische Monument Valley oder in die unendlichen Weiten der Arktis führen. Dort filmte der gebürtige Münchner Rolf Steinmann bei Temperaturen von minus vierzig Grad Moschusochsen, sein achtminütiger Film "In Between" überzeugt mit archaisch-schönen Bildern. Viel zu sehen gibt es auch in der Doku "Vom Wert der Zeit". Der Film stellt den Unternehmer und Bergsteiger Hermann Huber vor, der selbst im hohen Alter von 91 Jahren noch begeisterter Alpinist ist.

Alpenfilmfestival, Mittwoch, 17. November, 20.30 Uhr, Filmtheater Sendlinger Tor, Sendlinger-Tor-Platz 11, Tickets: www.filmtheatersendlingertor.de