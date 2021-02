Im Zuge der Neuplanung für das Kirschgelände soll die Stadt westlich entlang der Bahnlinie einen Radweg vorsehen. Das fordert die Rathausfraktion von ÖDP/Freie Wähler in einem Antrag. Der Radweg soll von der Allacher Straße bis zur Hintermeierstraße führen und damit die S-Bahnhöfe Allach und Untermenzing verbinden sowie weiter in die Stadt führen. Sonja Haider (ÖDP) und Dirk Höpner (München-Liste) begründen dies damit, dass es kein Nahmobilitätskonzept im Stadtbezirk Allach-Untermenzing gibt. Radwege seien kaum vorhanden, zu schmal wie in der Franz-Nißl-Straße, zu eng mit Fußwegen verbunden oder zu kurz wie zwischen dem Einkaufszentrum Evers und der Bahn. Das Aufkommen an Radverkehr sei im Stadtbezirk jedoch hoch und liege mit 19 Prozent über dem Münchner Durchschnitt von 18 Prozent.