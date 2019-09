Ein Baukran hat in Allach mehrere Brände verursacht und einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Der 45-jährige Kranführer hatte am Samstag gegen 10.30 Uhr auf einer Baustelle am Franz-Töpsl-Weg den ferngesteuerten, 25 Meter hohen Kran in Richtung einer Hochspannungsleitung geschwenkt, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Dabei gab es zunächst einen Lichtblitz, kurzzeitig stieg Rauch auf. Feuerwehr und Polizei räumten die Baustelle und sicherten den Bereich großräumig ab.

Die entstandene Überspannung griff auch auf die Elektrik des Baukrans über - und anschließend auf die Leitungen in der Umgebung. So ging plötzlich ein Stromverteilungskasten in der Nähe in Flammen auf, Anwohner meldeten außerdem den Brand einer Telefonleitung im Keller ihres Hauses.

Die Feuerwehr löschte die beiden Brandherde; Spezialisten der Stadtwerke sicherten den unter Strom stehenden Kran. Dessen Elektroinstallation wurde bei dem Vorfall komplett zerstört. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 170 000 Euro.