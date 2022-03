Ein schwerer Unfall beendete die Karriere von Aya Cissoko, der Amateur-Boxweltmeisterin von 2006. Sie kämpfte sich zurück ins Leben, studierte Politikwissenschaften und veröffentlichte 2011 ihr erstes Buch "danbé" (Würde), in dem sie ihre Erfahrungen als malische Migrantin in Frankreich beschreibt. Auszüge aus Cissokos Texten sind nun neben denen von William Shakespeare, Donatella di Cesare oder Karl Valentin zu hören bei der Benefizlesungsreihe "Sprech(er)stunde" des BR am Sonntag, 27. März, 19 Uhr, in der Pasinger Fabrik. "Fremd ist der Fremde nur in der Fremde" heißt die Lesung im Rahmen der Aktionswochen gegen Rassismus und für Toleranz. Der Eintritt ist frei. Spenden gehen an das Bellevue di Monaco.

"Sprech(er)stunde", So., 27. März, 19 Uhr, Pasinger Fabrik, Reservierung unter f.hoffmann@pasinger-fabrik.com