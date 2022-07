Ein bezauberndes Konzert der Reihe "Lied-er-leben" im Max-Joseph-Saal.

Von Klaus Kalchschmid, München

Was sind die beiden Zyklen der "Liebesliederwalzer" von Johannes Brahms nach Texten aus "Polydora" von Georg Friedrich Daumer für Sopran, Mezzosopran, Tenor und Bariton mit vierhändiger Klavierbegleitung doch traumhaft abwechslungsreiche (Kammer-)Musik! Zusammen mit den sechzehn Walzern für Klavier zu vier Händen waren sie in einem pausenlosen Konzert im Max-Joseph-Saal zu erleben. Der Bayerische Rundfunk sendet seinen Mitschnitt am 8. Oktober um 13.05 Uhr.

Ob kokett erotisch oder ausgelassen heiter, herb dramatisch oder ganz melancholisch: das op. 52 changiert abwechslungsreich in Faktur und Expression, von den Gesangssolisten mit ebenso feinem Ausdruck dargeboten wie untereinander oder mit dem Klavier (Akemi Murakami und Helmut Deutsch) musikalisch perfekt ausbalanciert, Nikola Hillebrand ein in vielen Schattierungen strahlender Sopran, Hagar Sharvit ein sinnlich humorbegabter Mezzo, Julian Prégardien der wunderbare lyrische Tenor mit Kern, Bariton Johannes Kammler von der Stuttgarter Staatsoper grundierte das Ganze profund.

Ob prickelnd konzertierend im Quartett bei op. 52 oder solistisch und im Männer- oder Frauenduett beim um vieles expressiveren und dichteren op. 65: Dieser ebenso kurze wie reiche Kammermusik-Abend war wunderbares Gegengift zu den netto fast vier Stunden von Wagners "Tristan und Isolde" am Abend zuvor in Bayreuth. Wie Akemi Murakami und Helmut Deutsch den Reichtum der Walzer op. 39 zwischen den beiden "Liebesliederwalzer"-Folgen Ereignis werden ließen, bereicherte das 20. Konzert von "Lied-er-leben" noch um eine rein instrumentale Perle. Die heuer im fünften Jahr stattfindende Reihe wird am 7. Oktober im Max-Joseph-Saal mit Franz Schuberts "Schwanengesang", Ludwig van Beethovens "An die ferne Geliebte" und ausgewählten Liedern der beiden Komponisten fortgesetzt. Es singt Bariton Manuel Walser, wie immer begleitet von Akemi Murakami am Flügel, die die Reihe auch kuratiert, organisiert und finanziert.