3. August 2018, 16:30 Uhr 550-Seiten-Buch Die Welt aus den Augen eines Taxifahrers

Gerd Quast ist 40 Jahre lang Taxi gefahren und hat in den Wartezeiten seine Gedanken über die Welt in einen Roman gegossen.

Von Hans Kratzer

Der britische Schauspieler und Kosmopolit Sir Peter Ustinov hat einmal gespöttelt, in Deutschland müsse man beim Besteigen eines Taxis vorsichtig sein. Man wisse nämlich nie, ob man am Steuer auf einen Philosophieprofessor treffe. Für derlei Bonmots hat Gerd Quast ein Faible. Bei ihm kommt noch etwas Weiteres hinzu: Er hat selbst Jahrzehnte lang als Taxifahrer gedient, wobei es die Umstände bewirkt haben, dass auch er in dieser langen Zeit zu einem veritablen Denker und Philosophen gereift ist. Im Falle Quast lag Ustinov mit seiner Einschätzung also goldrichtig.

Das Leben schlägt bisweilen seltsame Kapriolen. Im Angesicht von glatt polierten Karrieremenschen beschleicht einen oft das Gefühl, an jenen perlten alle Widerstände ab wie ein Tropfen von einer Teflonschicht. Die Biografie des Gerd Quast ist dagegen rau und kantig, sein Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit war von Widrigkeiten begleitet, seine Lebenspläne wurden häufig durchkreuzt. Aber sind nicht gerade solche Brüche der fruchtbarste Dünger für gute Geschichten?

Als 18-jähriger Bursche wollte Quast unbedingt nach Lambaréné in Gabun zu dem Urwaldarzt Albert Schweitzer, "er war für mich ein Idol". Der Vater war im Krieg gefallen, "aber meine Mutter erlaubte, dass ich mich auf die Socken machte". Weit kam er nicht, der Weg von Duisburg nach Afrika endete nach mehreren Umwegen bereits in München. Nachdem er eine Familie gegründet und deshalb ein Lehramtsstudium abgebrochen hatte, beschloss Quast, selbständig zu werden. Er kaufte sich eine Taxi-Konzession, auch wenn das riskant war. "Wir hatten drei Kinder und schwankende Einkünfte. Da durfte nichts passieren."

In der Anfangszeit hat er wegen des finanziellen Drucks sogar im Auto geschlafen. Letztlich ging alles gut, in Buch am Buchrain (Kreis Erding) baute die Familie in Eigenregie ein Haus, die Taxikonzession verschaffte ihm die erwünschte Freiheit, vor allem in der Zeiteinteilung. "Von 1968 bis 2014 war ich auf Achse", erzählt er, Jahrzehnte voller Wartezeiten. Quast hat sie gut genutzt. In den Phasen des Stillstands schrieb er peu à peu einen Roman, ein 550 Seiten starkes Epos, das einem sofort Respekt einflößt, wenn man es nur in Händen hält (Sindbads achte Reise, Verlag Tredition, 29,99 Euro).

In diesem Werk reflektiert Quast unter anderem über seinen Beruf: "Beim Taxifahren kann man, wenn das Geschäft schlecht geht, seine Netze woanders auswerfen. Dadurch bleibt eine Illusion der Selbstbestimmtheit." Aber die Hauptgefahren, Krankheit und Unfall, lassen sich nicht abschütteln. "Ich war nicht einmal Mitglied der Genossenschaft und hatte keinen Funk." Deshalb steckte er als Einzelkämpfer mitten drin im Gewurle, das von zufälligen Begegnungen, Gesprächen, Disputen geprägt wird, während der Wagen durch die Tage und Nächte streift und sensible Fahrer wie Quast zum steten Beobachten, Abspeichern, Reflektieren neigen.

Schon 1938 hatte der Schriftsteller Hans Fallada einem Berliner Droschkenkutscher ein literarisches Denkmal gesetzt, nachzulesen in dem Roman "Der eiserne Gustav". Auch die Filmindustrie widmet sich regelmäßig der Magie des fahrenden Gewerbes, nie wurden dessen dunkle Seiten schonungsloser dargestellt als in Martin Scorseses "Taxi Driver" von 1976.

Gerd Quast kennt all die Romane, die Filme, die Reportagen über das Genre, er ist ein gebildeter und belesener Mensch. "Ich hatte viel Zeit zum Lesen und zum Schreiben", erzählt er, stets habe er ein Notebook mit sich geführt. Jener Gewalt und jener Gefahr, die den Film "Taxi Driver" prägen, sei er in all den Jahren aber nie begegnet, sagt Quast. Die Frage ist trotzdem nicht abwegig, nur ein gutes Dutzend Kilometer von seinem Heimatort Buch am Buchrain entfernt ist vor Jahrzehnten ein Taxifahrer von einem Fahrgast in einen Wald gelockt und dort ermordet worden. Der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt. Dass er selber nie in Gefahr geriet, dass Streitfälle selten eskalierten, führt Quast auf den Umstand zurück, sich immer deeskalierend und respektvoll verhalten zu haben.

Konkurrenzdruck, Kostendruck, Wartezeiten: Das sind ständige Begleiter des Taxi-Gewerbes, dessen Höhen und Tiefen in Kinofilmen wie auch in der Literatur seit Jahrzehnten thematisiert werden. (Foto: imago/Westend61)

Diese Gelassenheit zeichnet auch seinen Roman aus. Es ist ein inhaltlich, kompositorisch und gedanklich überbordendes Werk, das die Summe einer lebenslangen Beschäftigung mit Literatur, Philosophie und Politik enthält, während die Handlung, die das Buch inhaltlich vorantreibt, von jenem Panoptikum durchtränkt ist, das täglich am Taxi vorbeigezogen ist. "70 Prozent des Buchs sind autobiografisch", sagt er, der Rest sei erfunden oder komponiert aus seinen Beobachtungen.