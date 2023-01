Was verfassungsrechtlich möglich ist, muss der Bundeswehr noch lange nicht dienlich sein.

Kommentar von Joachim Käppner

"Unsere Pflichten, das sind die Rechte anderer auf uns", heißt es angemessen düster bei Nietzsche. Weil diese Rechte anderer, genauer des Staates, auf junge Männer verfassungsrechtlich nur noch schwer begründbar waren, wurde 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt. Der Frieden in Europa nach dem Zerfall der Sowjetunion schien einen solchen Eingriff in die Grundrechte kaum noch zu rechtfertigen. Letzteres hat sich durch Putins verbrecherischen Angriffskrieg leider gründlich geändert. Verfassungsrechtlich wäre eine Rückkehr zur Wehrpflicht, die nun verschiedentlich von der Berliner Politik gefordert wird, wohl möglich. Nur: Was wäre der Sinn?