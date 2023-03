Kommentar von Heiner Effern

Die Menschen in Krakau haben ihn zur Absage gedrängt, Frankfurt will ihn aus der Halle werfen, was ist nun also mit Berlin und Köln, mit Hamburg und München? Sollen oder müssen sie Roger Waters, den Mitbegründer und schon lange ausgeschiedenen Songschreiber von Pink Floyd, im Mai aus ihren Arenen verbannen? Forderungen dazu werden in allen vier Städten laut. In München berät an diesem Dienstag der Wirtschaftsausschuss des Stadtrats darüber, die meisten Fraktionen sind dafür. Der 79 Jahre alte Musiker unterstützt die zumindest in Teilen antisemitische Israel-Boykottbewegung BDS, er verharmlost und relativiert auch seit Monaten den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bei Waters, einem der prägendsten Musiker der zurückliegenden Jahrzehnte, stellt sich die grundsätzliche Frage, welche Äußerungen von der Meinungsfreiheit gedeckt sind - und welche nicht.