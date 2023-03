Kommentar von Alexander Hagelüken

An diese Woche wird man sich womöglich noch eine Zeitlang erinnern. Am Montag gab es den größten Streik seit Jahren, als der öffentliche Dienst mit den Eisenbahnern Nahverkehr und Reisezüge lahmlegte. Dann war ein Ende der seit Wochen laufenden Streiks in Kitas, Kliniken und Verkehrsbetrieben in Aussicht, weil die zentralen Lohnverhandlungen anstanden. Doch die sind nun gescheitert. Eine Schlichtung soll weitere Streiks verhindern, allerdings ist es nicht sicher, ob das gelingt. Insgesamt müssen sich die Menschen im Land darauf einstellen, dass Tarifverhandlungen in Zukunft schwieriger werden.