Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verstehen sich gut. So gut sogar, dass sie ihren Urlaub bei ihm verbracht hat.

Kommentar von Jan Diesteldorf

Es gibt normalerweise wenig Anlass, den Urlaub von Politikerinnen zu politisieren. Amtsträgerinnen, die während des Jahres täglich arbeiten, sind ein paar Tage Ferien unbedingt zu empfehlen. Und dabei sollte man sie als Privatpersonen betrachten, also in Ruhe lassen. Vordergründig gilt das auch für Ursula von der Leyen (CDU), die Präsidentin der Europäischen Kommission. Sie hat am Wochenende ein paar Tage Urlaub gemacht bei und mit Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis, der gerade wiedergewählt wurde und Mitglied derselben Parteienfamilie ist.