Krieg gegen ein ganzes Volk: Ein Mann sucht in den Trümmern eines zerstörten Hauses in Kiew.

Kommentar von Kurt Kister

Russlands Präsident setzt sehr viel daran, einen Staat, die Ukraine, zu zerstören. Ob er dabei erfolgreich sein wird, ist ungewiss, denn im Moment sieht es so aus, als müsse sich die Zivilbevölkerung mehr vor Putins Armee fürchten als die ukrainischen Streitkräfte. Die Ukraine führt einen Volkskrieg gegen die Invasoren, während Russland einen Krieg gegen das ukrainische Volk und keineswegs nur gegen die Armee führt. Außerdem hat der Überfall bewirkt, dass es eine erstaunlich einhellige Reaktion in Europa und im sogenannten Westen wegen Putins Krieg gibt. Russland ist isoliert, selbst China verweigert jetzt die Lieferung von Ersatzteilen für Flugzeuge. Wladimir Putin will einen Staat zerstören. Im Moment sieht es so aus, als mache er sich auch ziemlich erfolgreich an die Zerstörung eines zweiten Staates: Russland.