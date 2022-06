Sie wollen nicht weichen: Ukrainischer Verteidiger feuert mit einem Granatwerfer auf russische Stellungen in der Region Charkiw.

Wer hätte zu Beginn des Krieges für möglich gehalten, dass die Verteidiger Putins Armeen so lange standhalten? Der weitere Verlauf des Krieges hängt nicht mehr nur von Russland ab, sondern auch von den Kriegszielen Kiews.

Kommentar von Sebastian Gierke

Seit 100 Tagen wird in Europa Krieg geführt. Seit 99 Tagen werden in der Ukraine Hunderttausende neue Männer zu Soldaten ausgebildet. Bald werden vielen davon an die Front gebracht werden. Bald werden viele von ihnen im Feuersturm russischer Artillerie ihr Leben verlieren.