Kommentar von Ronen Steinke

Taten sprechen lauter als Worte. Es gibt deshalb gute Gründe dafür, dass man das ganze Propagandagetöse, das Russlands Präsident Wladimir Putin parallel zu seinem Krieg entfesselt, einfach ignorieren möchte. Dass man weghören mag, wenn der Kremlchef Lügen, Tatsachenverdrehungen, falsche Vorwürfe eines angeblichen ukrainischen "Genozids" gegen Russischstämmige in der Donbass-Region in die Welt hinausposaunt. Und dass man sich stattdessen mit klarem Blick allein auf das fokussieren möchte, was real geschieht und was Putin tut. Nur: Damit würde man etwas Wichtiges übersehen.