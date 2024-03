Alles nicht so wild: Donald Trump am Montag in New York.

Zwei Tage im Leben des Donald Trump: Am Montagmorgen drückte ihn eine Last von 454 Millionen Dollar. Am Dienstag konnte er zwei bis drei Milliarden Einnahmen erwarten.

Kommentar von Fabian Fellmann

Zu Nachrichten über Donald Trump gehört in diesen Tagen eine Warnung der Nebenwirkungen - wie in der Packungsbeilage zu Medikamenten: Achtung, kann Schwindel verursachen. Am Montagmorgen schuldete der Mann dem Staat New York 454 Millionen Dollar; eine Summe, bei der sich in den Köpfen sonstiger Menschen alles zu drehen beginnt. Am Montagmittag waren es fast 300 Millionen weniger, nämlich 175 Millionen Dollar; so viel hat er gerade noch in seinem Kassenschrank. Und schon an diesem Dienstag könnte er seinen Reichtum auf einen Schlag verdoppeln, mit dem Börsengang seines digitalen Netzwerks Truth Social. Dieser soll ihm zwei Milliarden Dollar einbringen. Vielleicht auch drei Milliarden.