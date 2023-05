Kommentar von Detlef Esslinger

Wieder mal ein Held, den jemand vom Thron holen will? Wieder mal das übliche Schema: Es muss einer nur lange berühmt genug sein, und gewiss kommt dann irgendwann der Tag, an dem irgendeine Zeitung was findet? Nun ist der Schauspieler Til Schweiger an der Reihe. Zahlreiche Mitarbeiter und Kolleginnen sind in den vergangenen Tagen an die Öffentlichkeit gegangen und berichten, wie der Mann bei Dreharbeiten so sei, wenn die Kamera aus ist: betrunken, herrisch, cholerisch. Mal abgesehen davon, dass Schweiger sich auch in der Öffentlichkeit nicht durchgehend darum bemüht, charmant zu sein - es liegt durchaus an manchen Helden selbst, dass es mit dem Anhimmeln auf dem Thron eines Tages vorbei ist. Psychologen kennen das Phänomen.