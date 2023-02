Landpartie? Von wegen. Svenja Schulze und Hubertus Heil in der Nähe von Accra, Ghana - auf einer Deponie, wo Müll liegt, aus Deutschland.

Kommentar von Bernd Dörries

Es gehört zum guten Ton, als neue Entwicklungshilfeministerin einen "Paradigmenwechsel" zu verkünden, davon zu sprechen, dass man von jetzt an den Menschen in Afrika zielgerichteter helfen werde, dass Menschenrechte eine größere Rolle spielen werden und die Partnerschaft auf Augenhöhe gestaltet werden müsse. Seit vielen Jahren geht das so, Ausnahme war höchstens der FDP-Politiker Dirk Niebel, der von 2009 bis 2013 ein Ministerium leiten musste, das er kurz zuvor noch abschaffen wollte - Niebels persönlicher Paradigmenwechsel.