Kommentar von Thomas Kirchner

Technisch, fast harmlos hört es sich an, was die Schweizer Regierung, der Bundesrat, am Mittwoch beschlossen hat: Sie will nicht mehr verhandeln mit der Europäischen Union, es wird also kein "Rahmenabkommen" geben, das die Beziehungen zu Brüssel auf eine neue Grundlage stellen sollte.