Kommentar von Ronen Steinke

Für das, was die russische Kriegsmaschinerie derzeit in dem Nachbarland Ukraine anrichtet, gibt es Namen: Angriffskrieg, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sollte Russlands Präsident Wladimir Putin oder einer seiner Generäle oder auch einer seiner Offiziere je so leichtsinnig sein, wieder ins nicht moskauhörige Ausland zu reisen, dann gibt es dafür auch Richter: am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Sie warten schon sehnlich.