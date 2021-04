Demonstrierende und Polizei am Samstag in Stuttgart

Kommentar von Antonie Rietzschel

Ein besseres Geburtstagsgeschenk hätte man "Querdenken" gar nicht machen können: Zum einjährigen Jubiläum der Bewegung konnten 15 000 Menschen durch Stuttgart laufen, ohne Maske zu tragen oder Abstand zu halten. Die Polizei schritt nicht ein. Und während die Teilnehmer im Messengerdienst Telegram persönliche "Gänsehautmomente" teilen, schieben sich Stadtverwaltung, Landespolitik und Polizei gegenseitig die Schuld für das Versagen zu.

Dabei hätten sie etwas aus den vergangenen Wochen lernen können: In Kassel hatte man zu wenige Polizisten für zu viele Demonstranten eingeplant. Einige Beamte versuchten trotzdem, die teilweise aggressive Menge in Schach zu halten. In Dresden durchbrachen Mitte März Menschen Polizeiketten. Später verbrachten die Beamten Stunden damit, bei eingekesselten Corona-Leugnern Ordnungswidrigkeiten zu ahnden.

In Stuttgart wirkte die Polizei dagegen auffallend entspannt. Sie erklärte das mit der Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen. Es sei nicht angezeigt gewesen, mit Härte vorzugehen. Ein Argument, das Polizeisprecher und Innenminister aus anderen Bundesländern auch gerne in Mikrofone sagen. Als gäbe es die Erwartung, Polizisten sollten Demonstranten mit Knüppeln und Wasserwerfern auseinandertreiben.

Dabei geht es in einer Pandemie darum, Infektionsschutzmaßahmen überhaupt durchzusetzen. Und zwar sichtbar. Die Sicherheitsbehörden haben Möglichkeiten, sie müssen diese nur nutzen: Wenn Demonstranten sich nicht an Auflagen halten, kann die Polizei Lautsprecherdurchsagen machen, den Strom auf der Bühne abdrehen, die Versammlung auflösen, Personenkontrollen durchführen, Platzverweise verteilen.

Zurückhaltung um jeden Preis oder konsequentes Vorgehen bei Verstößen - das entscheidet nicht der einzelne Beamte, sondern die Versammlungsbehörde und das Innenministerium. In den Sicherheitsbehörden scheint man jedoch immer noch zu zaudern. Ein Polizist, der in Vollmontur einen Familienvater in bunter Windjacke abführt, weil der sich partout weigert, eine Maske aufzusetzen - wie sieht das denn aus? Wer so denkt, hat noch nicht verstanden, wie schnell sich die Bewegung der Corona-Leugner radikalisiert hat. In den Telegram-Gruppen und auf der Straße.

Gefährlich viel Spielraum

"Querdenken" wird in Baden-Württemberg vom Verfassungsschutz beobachtet. Die öffentliche Abgrenzung von Neonazis und Reichsbürgern ist keine. Bei Demonstrationen werden sie geduldet oder sogar willkommen geheißen. Es war ein ehemaliger Pfarrer, der bei einer Großdemonstration in Leipzig die Anwesenheit rechtsextremer Hooligans damit rechtfertigte, die Bewegung brauche Masse. Diese Hooligans prügelten sich anschließend durch eine Polizeikette, räumten den Weg frei, damit Demonstranten mit Kerzen und Plakaten marschieren konnten. Mittlerweile sind es auch die vermeintlich Friedensbewegten, die Polizisten und Journalisten angreifen.

Egal, ob in Stuttgart, Kassel, Leipzig, Dresden - den Demonstrantinnen und Demonstranten geht es schon längst nicht mehr nur um Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Es geht ihnen um Selbstermächtigung gegenüber einer Demokratie, die sie zur Diktatur erklären. Wenn Corona-Leugner absichtlich keine Maske tragen, Gewalt ausüben, dann wollen sie austesten, wie viel Spielraum Polizei und Politik ihnen geben. Im Moment ist es gefährlich viel.