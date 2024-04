Laut Kriminalstatistik nehmen Gewalttaten deutlich zu in Deutschland, gerade bei Minderjährigen und Menschen ohne deutschen Pass. Dagegen hilft nicht mehr Repression, sondern etwas anderes.

Kommentar von Constanze von Bullion

Für Sonntagsreden geben die Zahlen keinen Anlass. Nach der Polizeilichen Kriminalstatistik, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wird, ist die Zahl der registrierten Gewaltdelikte in Deutschland 2023 überproportional gestiegen. Knapp zehn Prozent mehr Messerangriffe, gut 17 Prozent mehr Raub als im Vorjahr. Besonders auffällig geworden sind minderjährige Tatverdächtige, aber eben auch Menschen, die keinen deutschen Pass haben und einer Straftat verdächtigt werden. Das ist ein Warnsignal.