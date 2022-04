Kommentar von Christian Wernicke

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat sich und seiner CDU Tatendrang verordnet: "Machen, worauf es ankommt", lautet der Slogan, mit dem der Nachfolger von Armin Laschet für seine Wiederwahl wirbt. In fünf Wochen entscheiden die Bürger über die Macht am Rhein. Am Donnerstag hat Wüst endlich dem eigenen Gebot gehorcht - und seine Umweltministerin Ursula Heinen-Esser entlassen.

Heinen-Esser hatte Wüsts schwarz-gelbe Landesregierung in einen verheerenden Skandal verstrickt. Nicht einmal 48 Stunden nach der verheerenden Flutnacht, bei der vom 14. auf den 15. Juli 2021 im Land 49 Menschen ihr Leben verloren, war die CDU-Politikerin ungerührt zurück in ihre Ferienwohnung auf Mallorca geflogen. Privat vor Katastrophe - schon diese Flucht unter die Sonne mutete tollkühn an. Nur, es kam dreister: Beim Versuch, ihre Exkursion zu vertuschen, täuschte sie die Öffentlichkeit und einen Untersuchungsausschuss des Landtags. Anfangs sprach Heinen-Esser von nur vier Tagen auf den Balearen, dann räumte sie neun Tage auf "Malle" ein, um angeblich ihre 15-jährige Tochter zu betreuen. Nun kam raus: Heinen-Esser feierte in Spanien den Geburtstag ihres Manns - und lud aus NRW noch eine Ministerin, einen Minister sowie eine Staatssekretärin zu Tisch. Auch diese drei CDU-Freundesleute müssen sich nun Fragen nach Amt und Anstand gefallen lassen.

Heinen-Esser hat nie begriffen, dass sie gleich doppelt gescheitert war. Ihr privates Verhalten nach der Flut schürte Zweifel an der Person - und ihr Amtsgebaren vor der Flut wiederum diskreditierte sie als Politikerin. Denn Heinen-Esser trug die politische Verantwortung dafür, dass die NRW-Behörden nicht früher und lauter Alarm geschlagen hatten vor der Katastrophe. Das haben Heinen-Essers Mallorca-Eskapaden nur für den Moment überstrahlt. Wüst hat nun - nach wachsendem Rumoren in den eigenen Reihen - den Macher gegeben. Keinen Tag zu spät.