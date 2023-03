Soll jetzt ein Bistum nach dem anderen Studien in Auftrag geben? Es wird Zeit, den wahren Grund zu nennen, warum die Bischöfe über viele Jahre die Taten vertuscht haben.

Gastkommentar von Klaus Kienzler

Klaus Kienzler ist emeritierter Professor für Fundamentaltheologie an der Universität Augsburg. Als Pfarrer arbeitet er in Augsburg zur Mithilfe in der Pfarrei St. Remigius.