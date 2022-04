Kommentar von Stefan Kornelius

Begriffe wie Kriegsverbrechen sollen der Schlachterei dieser Ukraine-Invasion einen juristisch fassbaren Charakter geben, als gäbe es einerseits den normalen, geregelten Krieg und andererseits die Verbrechen, die in ihm geschehen. Was nun aber nach dem Abzug russischer Einheiten in Butscha nördlich von Kiew sichtbar wird, lässt sich mit dem Begriff Verbrechen nicht mal ansatzweise beschreiben und macht die viehische, bestialische Natur dieses Gemetzels klar.

Die Ukraine erleidet keinen Angriffskrieg, sie erleidet einen Vernichtungsfeldzug. Die russische Soldateska zerstört, brandschatzt und mordet nach Gusto. Diese Schlachterei zeigt keinen Hauch von Menschlichkeit mehr, das Leid ist unfassbar, schon die Bilder schnüren die Kehle zu. Diese Invasion ist allein auf Zerstörung und Tod angelegt, sie entzieht sich allen Vorstellungen von Gräuel. Dabei muss man sich keinen Illusionen hingeben: Was jetzt in Butscha oder in Trostjanez dokumentiert wird, wird man auch in Mariupol oder Charkiw finden.

Der enthemmte Krieg eines totalitären Regimes

Ja, Wladimir Putin ist ein Kriegsverbrecher, seine Soldaten begehen Kriegsverbrechen, der gesamte Apparat ermöglicht unsägliche Gräuel. Und nun? Neue Sanktionen? Eine Pro-forma-Anklage bei einem Kriegsverbrechertribunal? Abscheu und Empörung? Wer glaubt, die Ukraine könne mit Russland einen Frieden schließen, und der Krieg würde dann enden, der sollte sich ehrlich machen: Niemand in der Ukraine wird einen Frieden schließen, diese Bilder werden den Krieg in eine neue Dimension katapultieren.

Auch die moralische Zwangslage des Westens wird härter und lässt sich allein durch neue Sanktionen nicht lösen. Russland unter Wladimir Putin bleibt der Paria der Staatenwelt. Und wenn Nationen wie Indien oder China glauben, sie könnten ungeachtet der verbrecherischen Taten profitieren, dann betreiben sie lediglich die politische Zweiteilung der Welt. Dies ist ein enthemmter, totaler Krieg eines totalitären Regimes. Wer das immer noch nicht wahrhaben will, muss nach Butscha schauen.