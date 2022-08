Das Auto von Darja Dugina explodierte am Samstagabend in einer reichen Vorstadtsiedlung nahe Moskau.

Kommentar von Frank Nienhuysen

Rufe nach Rache zirkulierten schnell, aber dazu bräuchte es eindeutige Adressaten, die es zunächst allerdings nicht gab in diesem sehr undurchsichtigen Fall. Dachte man zumindest. Das heimtückische Attentat auf die Russin Darja Dugina, deren Auto am Samstagabend in die Luft gesprengt wurde, steckte voller Anfangsrätsel, als der russische Geheimdienst FSB dann doch überraschend zügig einen vermeintlichen Urheber für den Mord präsentierte: den ukrainischen Geheimdienst. Dabei ist nicht einmal klar, ob die Bombe tatsächlich Dugina galt oder ihrem Vater Alexander Dugin.