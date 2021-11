Die Ampel-Parteien wollen das Asylverfahren entlasten und zugleich den Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften in Deutschland decken.

Kolumne von Heribert Prantl

Der Spurwechsel auf der Autobahn dauert ein paar Sekunden. In der Politik kann er Jahre dauern. Aber so lange wie in der deutschen Migrationspolitik hat er selten gedauert: Vor mehr als 20 Jahren hat die rot-grüne Regierung Schröder zu blinken begonnen, angeleitet von einer 21-köpfigen Zuwanderungskommission unter dem Vorsitz der früheren CDU-Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. Man wollte zu einem zukunftsweisenden Einwanderungs- und Integrationsrecht kommen; das scheiterte an Angela Merkels Opposition und den Machtspielen der Union im Bundesrat. Deutschland blieb auf der alten Spur.