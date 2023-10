Kommentar von Peter Münch

Die Kämpfe haben gerade erst begonnen, doch das Ergebnis dieses jüngsten Gaza-Kriegs steht jetzt schon fest: Es wird ein schlimmes Blutvergießen geben, Menschen werden leiden auf beiden Seiten, die Zerstörung wird gewaltig sein. Der Krieg wird nur Verlierer hervorbringen - und all das weiß man, weil es immer so war in den zurückliegenden vier großen Waffengängen seit 2008. Trotz all der Opfer und Verheerungen wird sich auch durch diese Kämpfe kaum etwas ändern an den Konstanten dieses Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Ruhe ist hier immer nur die Pause zwischen zwei Kriegen.