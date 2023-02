Kommentar von Paul-Anton Krüger

Die Nachrichten sind äußerst beunruhigend: Iran hat offenkundig Uran auf 84 Prozent angereichert - ein Niveau, das dem für den Einsatz in einer Atomwaffe nötigen nahekommt, ja sogar ausreichen würde für ein simples Bombendesign. Man darf gespannt sein, wie das Regime in Teheran das erklärt. Dass es sich um ein Versehen handelt, ist eher unwahrscheinlich, wenn auch nicht ausgeschlossen. Eher plausibel ist, dass es eine Botschaft ist, die sich an die USA und die Europäer richtet, die einst das Atomabkommen mit Iran ausgehandelt hatten, also Frankreich, Großbritannien und Deutschland.