Zu lange hat sich die Partei von Trump abhängig gemacht. Nun bezahlt sie im Impeachment den Preis. Verlieren wird sie so oder so.

Kommentar von Hubert Wetzel, Washington

Donald Trump ist nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten, ihn dieses Amtes zu entheben ist nicht mehr möglich. Trotzdem haben die Demokraten eine zweite Impeachment-Anklage an den Senat geschickt. "Anstiftung zum Aufstand" lautet der Vorwurf: Trump soll seine Anhänger am 6. Januar zum Sturm auf das Kapitol aufgewiegelt haben. Dieser Verrat an Amerikas Demokratie soll gesühnt werden.