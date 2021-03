Identitätspolitik:Hinter der Wut

Demonstration gegen Rassismus auf der Strasse des 17. Juni. in Berlin, aufgenommen am 27. Juni 2020

Politiker sollten erkennen, was Identitätspolitik ist: ein Schrei nach Teilhabe. In einer Demokratie muss auf Ungerechtigkeiten hingewiesen werden, gerade jetzt.

Kolumne von Jagoda Marinić

Nein, Zorn ist keine gute Antwort. Doch nach einem Jahr Pandemie verliere ich allmählich die Orientierung: Was ist noch wichtig? Worum geht es? Korruptionsskandale, Ehrenerklärungen und Maskengeschenke? In einer Zeit, in der Existenzen durch das Virus, aber auch durch die Schutzmaßnahmen, bedroht sind, bleibt merkwürdigerweise ein Thema konsequent auf der Agenda: die Gefahr, die angeblich von der Identitätspolitik ausgeht.