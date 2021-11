Dieser November ist ein November der wiederkehrenden Entmutigung und der Enttäuschung darüber, dass auch dieses Jahr exakt so enden wird wie das vergangene.

Kommentar von Hilmar Klute

Die Deutschen erleben gerade ihren zweiten Herbst mit dem Coronavirus, einen über alle Maße finsteren und hoffnungslosen November. Es ist ein November der wiederkehrenden Entmutigung und der Enttäuschung darüber, dass auch dieses Jahr exakt so enden wird wie das vergangene: mit vielen Schwerkranken in den Kliniken, mit vielen Toten, mit der Sorge um Angehörige, mit der Angst, selbst krank zu werden. Diesmal, so hatten viele gehofft, sind wir klüger.