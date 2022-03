Europäische Union:In Krisen geformt

Die EU hat sich erweitert und vertieft nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Sie fand neue Wege in der Finanz- und in der Coronakrise. Und nun?

Kommentar von Josef Kelnberger

Von den vielen historischen Tagen, die Europa gerade erlebt, wird dieser in besonderer Erinnerung bleiben: Dienstag, 1. März 2022. Es ist der Tag, an dem der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij per Video vor dem Europaparlament um die Aufnahme in der EU bat, während Wladimir Putin ihm nach dem Leben trachtete und den Krieg gegen sein Land mit aller Brutalität verschärfte.